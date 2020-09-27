В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 275 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 68 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 997.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 314 433, за прошедшие 24 часа 1 467 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 116 человек, общее число выздоровевших достигло 275 630.

| 2020-09-27T22:49:12+04:00 28 сентября 2020, 01:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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