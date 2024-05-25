США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Вооружённые силы Украины получат вооружение и обрудование, необходимые для противодействия наступлению российских войск в районе Харькова. Государственный департамент США объявил об этом в пятницу.

Очередной пакет американской помощи Украине содержит, в частности, боеприпасы для установок залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты, противотанковые системы и высокоточные авиационные боеприпасы, сообщил Госдепартамент.

Первая партия HIMARS прибыла в Украину в июне 2022 года. HIMARS и американская универсальная пусковая установка М270 сыграли важную роль в контрнаступлении Украины на юге в 2022 году. Обе системы также применялись для сдерживании российских войск в Донбассе. В мировых СМИ системы HIMARS и М270 неоднократно получали высокие оценки как «одни из самых эффективных видов вооружения в ходе российско-украинской войны». (svoboda.org)