В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 255 тысяч

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 58 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 895.

Об этом, как передают турецкие СМИ, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 286 455, за прошедшие 24 часа 1 512 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 219 человек, общее число выздоровевших достигло 255 407.