В цирке обнаружили конструкцию для защиты Брежнева

Во время ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского были найдены пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу цирка. Две металлические пластины толщиной 7 миллиметров были вмонтированы в деревянные перила. Сотрудники цирка о существовании этой конструкции не догадывались. «В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод — конструкции были изготовлены как элемент защиты. В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой», — уточняет пресс-служба.

Известно, что Леонид Брежнев очень любил цирк, который был достроен благодаря его распоряжению. Специально для машины Брежнева здесь был построен подземный гараж с лифтом, поднимавшим генсека в правительственную ложу.