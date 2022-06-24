Страны группы G7 на предстоящем саммите в Германии обсудят войну России против Украины и последствия военной агрессии.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, одной из тем переговоров стран «Большой семерки» станет также возможность дипломатического решения конфликта.

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет», — заявил Блинкен.

Напомним, саммит стран G7 пройдет в замке Эльмау в Баварии 26-28 июня.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Энтони Блинкен заявил, что действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как «защиту жизней». «Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля в отношении народа Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как «защиту жизней», – заявил он.