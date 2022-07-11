В центре Нью-Йорке прошла массовая свадьба на 500 пар, на которой смогли пожениться люди, чьи свадебные планы нарушены пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Apnews.

Линкольн-центр провел мероприятие «Празднуем любовь: (пере) свадьба», в рамках которого сотни пар, чьи свадьбы были сорваны или прошли скромно из-за пандемии COVID-19, получили возможность повторно сыграть свадьбу.

На сайте Линкольн-центра этот день назвали «особым днем для молодоженов, тех, чьи свадьбы были отменены или прошли слишком скромно, а также для людей, которые хотят вновь подтвердить свою любовь своим партнерам и городу, который мы любим».

Перед парами, собравшимися в Линкольн-центре, выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. В рамках празднования была проведена церемония для представителей разных конфессий, после которой начались танцы под живую музыку.