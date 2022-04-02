«В данный момент на каретах Скорой помощи в больницы Баку доставлены 24 раненых. Среди раненых 13 мужчин и 11 женщин. Большая часть раненых доставлена с ожоговыми поражениями», — сказал глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

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«По предварительным данным в результате взрыва в ночном клубе погибло три человека», — сказали haqqin.az в Исполнительной власти города Баку.

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Инцидент зафиксирован в ночном клубе «LocationBaku» по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а Сабаильского района.

В результате взрыва пострадали несколько человек, есть погибший. В результате были разрушены и нанесены серьезные повреждения объектам и автомобилям. Взрыв привел к пожару.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.

03:07

В центре столицы произошел сильный взрыв.

Об этом Report сообщили очевидцы.

В результате взрыва пострадали несколько человек.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.