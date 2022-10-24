Центральный банк Египта разрабатывает индекс египетского фунта, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару. Об этом в воскресенье заявил председатель египетского центробанка Хасан Абдалла.

Выступая на экономическом форуме в Каире, Абдалла подчеркнул, что к доллару чаще всего привязаны валюты нефтедобывающих стран, к которым Египет не относится. «Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта», — приводит его слова телеканал Asharq. Он также отметил, что США не являются основным партнером Египта.

По словам главы центробанка, индикатор египетского фунта может основываться на корзине из нескольких валют, а также золота и других металлов. «Часть нашего успеха будет зависеть от того, удастся ли нам избавиться от предубеждения о необходимости привязки [египетского фунта] к доллару. Мы хотим быть заметными на фоне любой валюты», — добавил Абдалла.

С марта этого года, когда регулятор повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов, египетский фунт потерял более 27% по отношению к доллару. Вместе с тем Абдалла отметил, что национальная валюта укрепилась по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире, но «люди этого не замечают».