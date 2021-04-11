В тревожном ожидании новых санкций

Как сказал поэт, умом Россию не понять. И российскую дипломатию тем более.

На очередной сессии проекта «Россия и мир: профессиональный разговор» выступил заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, который отвечает в том числе и за украинское направление. Такое случается довольно редко, тем более знаменательно.

Его выступления и особенно ответы на вопросы журналистов несколько выбиваются из общего ряда того, что говорится на федеральных каналах и на что нацелена пропаганда.

Во-первых, Козак определил степень участия на Донбассе в случае возможного наступления украинской армии. Вроде если там будет что-то типа Сребреницы, то мы вмешаемся. Причем степень похожести на события в этом боснийском городе будет, конечно, определять Москва.

Это несколько странно. Ведь шесть лет назад в Совете Безопасности ООН именно Россия наложила вето на признание резни мусульман сербами геноцидом из-за вроде бы извращения истории. Другими словами, тогда убийство восьми тысяч человек было извращением истории, а теперь Москва не хочет повторения подобного на Донбассе. Интересно, почему украинская армия должна устраивать резню на Донбассе русских и русскоязычных, если в других регионах свободной Украины они чувствуют себя в полной безопасности. Ответа нет, так как не укладывается в общий посыл защиты этих самых русских и русскоязычных.

Во-вторых, общим местом российской пропаганды и выступлений официальных лиц стало то, что Украина failed state — несостоявшееся государство и находится под внешним управлением США. По мнению Кремля это очень плохо. Тот факт, что Армения находится фактически под московским управлением в Белокаменной находят вполне естественным. Вот под американским — это плохо, под российским — хорошо и даже очень.

К подобным российским сентенциям в Украине давно привыкли и не особенно обращают на них внимание. Как в старом советском анекдоте, пускай клевещут.

И тут господин Козак на упомянутой сессии выдал не просто новое, а идущее вразрез с давно установленным пропагандистским клише. Отвечая на вопрос о степени влияния США на руководство Украины четко заявил, что «Я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Внешняя поддержка имеет значение для этих молодых людей (президента Зеленского и его помощников — авт.), но не определяющее. Все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями… Внешнее влияние в другом государстве весьма ограничено. Они должны сами принимать решение. Я оцениваю внешнее влияние в 10%, а 90% зависит… от этих людей».

Не приходится думать, что опытный аппаратчик Козак пошел против линии президента Путина, который на многих переговорах доказывал, что Украина есть failed state. Наоборот, киевское руководство толкают на какие-то шаги не согласованные с западными партнерами. Разобщить Киев и Вашингтон, а там с Берлином и Парижем. Покажите свою самостоятельность, придвигайтесь ближе к России и т.д. Навряд ли это найдет отклик в Киеве, но пробный шар запущен, а вдруг…

Вообще в нагнетании напряженности на украинских границах Москва оказалась в дипломатическом одиночестве. Никто из союзников по ОДКБ и Китай не высказали поддержки концентрации войск на украинской границе. Более того, впереди большие проблемы.

По информации агентства Bloomberg администрация США провела «обзор враждебных действий» со стороны России и считает доказанной ее вину по четырем обвинениям. Это вмешательство в американские выборы, назначение наград за убийство американских солдат в Афганистане, взлом государственных и частных сетей через программное обеспечение компании SolarWinds и попытка отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. По последнему уже были приняты ограничительные меры, а вот по трем первым ожидаются весьма серьезные санкции.

Как сказал источник агентства, рассматривается несколько вариантов ответа. Санкции могут быть введены в отношении государственных агентств, ответственных за инкриминируемое России вмешательство в выборы, и лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, рассматривается и высылка из США «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием».

Вот проблема лиц «близких к президенту Путину» очень нервирует очень серьезных людей в России по двум причинам.

Первая. Очень расплывчатая формулировка, так как не определен критерий близости. Вполне возможно, что у американцев он есть, но для внешнего мира он не известен. Попасть под раздачу может кто угодно из властной элиты. Потом доказывай, что ты не близок, если вообще докажешь. Пример Олега Дерипаски большого оптимизма не внушает.

Вторая. Неизвестна глубина санкций. Только не будут давать визы и запретят финансовые операции, заморозят вклады или начнут отбирать промышленную собственность и недвижимость. Украина уже наложила санкции на самолеты Медведчука и теперь очередь дошла до его яхты, стоимостью $200 млн. Кто гарантирует, что США, а вслед за ними и европейцы не пойдут по такому же пути.

Есть и еще основания для нервозности и беспокойства обозначенных людей. Самое главное, что их нервирует, так это полная неизвестность и неопределенность.

Скорее всего, Вашингтон не будет принимать полный пакет санкций, как говорится, в одно движение. Список попавших в проскрипционные списки будет обнародоваться постепенно. Вполне возможно существование закрытой части. Его фигурант узнает об этом только после обращения за визой и поймет куда включен после отказа в ней без объяснения причин.

И это тоже часть тактики американской дипломатии, чтобы держать российскую элиту в постоянном напряжении. Вот ей бы хотелось какой-то определенности, чтобы начать поиск приемлемых путей выхода из того тупика, в который Кремль загнал себя и свое окружение. Как говорил участник наполеоновских войн и национальный герой Германии Фердинанд фон Шилль, Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende — лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Есть еще одно обстоятельство уже финансового характера. Даже угроза возможных санкций вызвала девальвацию рубля до 78 за доллар. К концу торгов в пятницу произошло некоторое укрепление до 77,53, но факт некоторой девальвации налицо.

Как сказал аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, «Рубль остается заложником растущей напряженности на геополитическом фронте, и именно этот фактор является определяющим для нашей валюты… Тем временем нефть, как и доллар, оказывает опосредованное влияние на динамику нашей валюты. Brent лишилась порядка 3%, испытывая трудности с развитием восходящего импульса. При этом отношение инвесторов к риску выглядит неоднозначно, что в сочетании с восстановлением доллара и возобновлением падения нефтяных цен негативно для рубля».

И это только из-за угрозы расширения санкций. Что же будет при их реальном воплощении. Все аналитики сходятся на том, что дальнейшее падение рубля относительно доллара и евро неизбежно.

Со своей стороны Москва грозится ответными санкциями, хотя в чем они будут заключаться не очень понятно. Можно, конечно, выслать дипломатов, но сами же от этого и пострадают.

У сторон уже сейчас большие проблемы с комплектацией посольств. В том числе и с выдачей виз. Граждане России, чтобы получить ее должны ехать в другие страны. В Киеве каждый день огромные очереди из россиян у американского визового центра. Здесь хоть какая-то возможность получить визу. И касается это не только простых граждан. Несколько российских дипломатов не могут получить визу, в том числе человек, назначенный МИД на должность пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне.

Вот и остается Кремлю размахивать военными кулаками, вдруг кто-то в Киеве или Вашингтоне дрогнет. Похоже, что напрасные это надежды.