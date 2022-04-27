Из-за войны в Украине власти соседней страны озаботились собственной продовольственной безопасностью и наложили запрет на экспорт целого ряда «стратегических» продуктов питания – картофель, лук и пр.

Министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинежад сообщил о введенном запрете на экспорт в другие страны томатов, картофеля, баклажанов и лука из-за событий в Украине и вызванного ими увеличения мирового спроса на ряд сельскохозяйственных культур. «В связи с событиями на мировых рынках…, увеличением мирового спроса на некоторые сельскохозяйственные товары, снижением импортных тарифов в соседних странах и необходимостью регулирования цен и потребностей внутреннего рынка вводится запрет на экспорт томатов, картофеля, баклажанов и лука до дальнейшего распоряжения», — цитируют его СМИ. Ограничения на экспорт указанной продукции останутся в силе до следующей директивы.

Местное население и экспертное сообщество волнует влияние этого шага на внутренний рынок, учитывая немалую долю Ирана в нашем продовольственном импорте. Ведь если приглядеться к данным официальной статистики, за минувший год 90 процентов всего ввезенного в страну картофеля (порядка 183 тыс. тонн) и 93 процента всего импорта баклажанов (7,3 тыс. тонн) пришлись на Иран. При этом лук из ИРИ к нам не ввозился, а томаты поступали преимущественно из России, Казахстана и Туркменистана.

Как видно из этой выкладки, больше всего иранский запрет скажется в сегменте картофеля. Хотя профильные ведомства и заявляют о полном, а после – частичном (90-процентном) покрытии внутренним производством совокупного годового спроса на уровне 800 – 840 тыс. тонн, реальная картина сильно отличается от этих данных. Уже осенью наблюдается дефицит и повышение цен на местный картофель, а этой зимой он вовсе пропал с прилавков. Впрочем, замещает сегодня иранский корнеплод пакистанский импорт, серьезно возросший в объемах.

По словам экономиста Эльданиза Амирова, логика действий Ирана объясняется происходящими на глобальном продовольственном рынке негативными переменами. «Потому крупнейший экспортер фруктово-овощного ассортимента озаботился необходимостью обеспечить собственную потребность, особенно в картофеле, который считается вторым хлебом. И это понятно, учитывая, что вопрос продовольственной безопасности стоит сегодня в мире достаточно остро», — сказал он в беседе с #.

Аналитик согласен с утверждением о возросшем в Азербайджане производстве второго хлеба, отмечая при этом увеличившийся на 13,5 процентов экспорт корнеплода, составивший 93,2 тыс. тонн в минувшем году, где львиная доля пришлась на российский рынок.

И все же заявленные масштабы урожаев (только за одиннадцать месяцев прошлого года было собрано 1 млн 39,3 тыс. тонн картофеля при внутренней потребности 840 тыс. тонн) снимают подозрения с экспортеров – не они виноваты в дефиците и растущих ценах. Ведь при таких показателях вывоз 92 тыс. тонн не мог оставить местный рынок без своего урожая. Однако на деле осенью азербайджанского картофеля на прилавках остается очень мало и цены на него даже больше полутора манатов. А к зиме не остается вовсе. В итоге получается странность: производство растет и даже превысило совокупный спрос. При таком раскладе в страну импортировали за минувший год дополнительно 183 тыс. тонн картофеля (что в целом превысило экспорт), а значит, предложение однозначно превысило спрос. Но почему в таком случае растут цены и куда девается с прилавков местный картофель – загадка!

Возвращаясь к теме иранского импорта, экономист Халид Керимли ожидает подорожания: «На иранский картофель приходилась львиная доля нашего экспорта. К тому же по параметрам цена – качество он самый доступный. Прекращение иранского экспорта приведет к подорожанию на нашем рынке», — считает он.

На текущий момент стоимость импортного картофеля на столичных рынках – до полутора маната. В магазинах он стоит полтора – два маната. Молодой местный картофель продается за два маната на рынке, цены в магазинах, соответственно, выше. Стоимость баклажанов стандартна для этого времени года – полтора маната.