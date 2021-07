В Азербайджане устанавливаются сейсмические станции в рамках проекта «Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии» (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia), реализуемого при содействии Научно-технологического центра Украины.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, сотрудниками ведомства уже проведены предварительные работы для установки сейсмических станций в Исмаиллинском, Дашкесанском и Товузском районах. В настоящее время продолжаются работы по установке сейсмических станций в других районах и вокруг грязевых вулканов.

В рамках проекта «Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии», реализуемого при содействии Научно-технологического центра Украины, в Азербайджане будут 22 новые сейсмические станции. Таким образом, количество сейсмических станций, действующих на территории республики, достигнет 84.