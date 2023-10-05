Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха.

Как сообщает #, об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.