Устанавливаются новые пошлины за выдачу и продление разрешений иностранцам и лицам без гражданства на занятие оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики.

Это нашло отражение в поправке к закону «О государственной пошлине», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым 28 декабря 2022 года.

Согласно закону, для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности на территории Азербайджана иностранцами и лицами без гражданства установлена государственная пошлина в размере 1 600 манатов за выдачу и продление в течение 10 дней разрешения на работу на срок до 1 года 6 месяцев, и 1 800 манатов — за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 2 лет. При этом за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 1 года и 6 месяцев в течение 15 дней взимается государственная пошлина в размере 1 400 манатов, а за выдачу и продление разрешения на работу на срок до 2 лет – 1 600 манатов. За выдачу и продление разрешения на работу на срок до 1 года 6 месяцев в течение 20 дней установлена государственная пошлина в размере 1200 манатов, на срок до 2 лет — 1400 манатов. Указанные сроки будут применяться на период в 5 лет с 1 января 2023 года с сокращением на 5 рабочих дней в связи с выдачей и продлением разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана.

Согласно новой статье 69.1-1, добавленной в Миграционный кодекс Азербайджана, срок действия разрешения на работу может быть продлен для иностранцев и лиц без гражданства, занимающихся трудовой деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана, каждый раз не более чем на два года. По действующему законодательству, иностранцам и лицам без гражданства, за исключением привлеченных к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, разрешение на работу на общих основаниях может быть выдано сроком на 1 год, а продлевается каждый раз не более чем на 1 год.

Согласно статье 51.5 Миграционного кодекса Азербайджана выдача разрешения на работу осуществляется в рамках квоты трудовой миграции, утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти. Это будет применяться также к иностранцам и лицам без гражданства, занимающимся трудовой деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана.

Предусматривается, что поправки будут действовать в течение 5 лет — с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.