Тысячи человек собрались у парламента Грузии в Тбилиси на очередную акцию против закона об иноагентах.

Стычки между полицией и протестующими произошли на площади Героев в центре Тбилиси. Перекрывающих дороги протестующих начали жестко задерживать.

Журналисты называют мобилизацию демонстрантов беспрецедентной. Сотни людей собирают деньги, чтобы помочь приехать на митинг в Тбилиси единомышленникам из регионов. На акциях раздают воду, еду, маски и физраствор и все, что может потребоваться в случае начала разгона.

Протесты в Тбилиси продолжаются ежедневно уже 17 дней. У акций нет конкретных организаторов или лидеров. План действий определяется по ходу событий.

Участники акций считают, что власти кардинально меняют внешнюю политику страны и отказываются от европейской интеграции. Лозунги «нет российскому закону» все чаще сменяют «нет российскому режиму».

Одновременно с митингами на Руставели протестующие перекрывают ключевые транспортные узлы. Это, например, набережная. В эти минуты автомобильное движение парализовано на площаде Героев. Студенты проводят там сидячую забастовку.

Меры безопасности у парламента усилены. Во дворе законодательного органа мобилизован спецназ. Силы полиции укрепляют служебные входы со стороны улиц Чичинадзе и 9 Апреля. В ночь на 2 мая эти локации стали эпицентром протеста.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — аналог того, что в России использовали для вытеснения критиков власти, 1 мая парламент Грузии поддержал во втором чтении.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне заявил, что закон об иноагентах примут, несмотря на протесты. Власти утверждают, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов от иностранных доноров. Они декларируют, что не отказываются от желания присоединиться к Европейскому Союзу, но на этом пути будут отстаивать свои принципы. (Грузия Онлайн)