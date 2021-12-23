В тестовом режиме запущен новый транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, который соединит Персидский залив с Черным морем.

В мероприятии, посвященном запуску коридора, приняли участие официальные лица Азербайджана, Ирана и Грузии.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта Ирана Джавад Хедаяти отметил, что запуск данного коридора нацелен на развитие экономических и транспортных связей.

Он добавил, что по завершении в тестовом режиме грузоперевозок состоится трехстороннее заседание в связи с деталями этого вопроса и будет достигнута договоренность между сторонами по упрощению перевозок.

По словам Хедаяти, соединение посредством данного коридора стран Юго-Восточной Азии и Индии с востоком и западом Европы расширит сухопутную транспортную связь между странами региона.

«По этому коридору планируется транспортировка 20 млн тонн грузов. В 20-летний период этот показатель планируется довести до 50 млн тонн в год», — сказал он.(Trend)