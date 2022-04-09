В Теретреском районе на мине подорвался пастух.

Инцидент произошел 9 апреля.

Как сообщила Report завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.