Несколько человек погибли в субботу в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре в Аллене (штат Техас). Как сообщил телеканал Fox News, стрелявший мертв.

По сведениям канала, стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Один из людей, находившихся в здании, утверждает, что слышал порядка 30 выстрелов. Стрелок был нейтрализован полицейскими.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на полицию позднее сообщил, что в результате происшествия погибли восемь человек. Шесть из них скончались на месте, еще двое — по пути в больницу.

Семь человек госпитализированы, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, уточняет телеканал. Информация о мотивах стрелка не приводится.