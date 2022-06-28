По меньшей мере 46 тел мигрантов, вероятно, незаконно ввезенных в США, были обнаружены в кузове грузовика, припаркованного в пригороде города Сан-Антонио на юге штата Техас. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил мэр города Рон Ниренберг.

Еще 16 человек, включая детей, были доставлены в больницу с симптомами теплового истощения и явного обезвоживания, сообщили городские власти. Американские СМИ называют произошедшее одной из ужаснейших трагедий в истории нелегальной миграции.

Причина гибели 46 человек пока не выяснена. Однако известно, что в последние дни в Сан-Антонио, расположенном недалеко от границы с Мексикой, установилась очень жаркая погода. При этом в трейлере не было ни воды, ни системы кондиционирования воздуха. Правоохранители задержали трех человек, однако пока не ясно, связаны ли они с произошедшей трагедией, цитирует местная радиостанция News4SA начальника полиции города Уильяма МакМануса. (DW)