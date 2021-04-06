В течение 10 лет Тим Кук собирается уйти из Apple

Гендиректор Apple Тим Кук заявил в интервью The New York Times, что, скорее всего, покинет свой пост в течение следующих десяти лет. Он отметил, что чувствует себя отлично, но не видит себя в этой роли так долго. В ответ на вопрос, чем он в таком случае будет заниматься, господин Кук ответил, что не знает, так как не представляет свою жизнь без Apple.

Также Тим Кук заявил, что никогда лично не общался с Илоном Маском, однако уважает и восхищается им. Глава Apple сообщил, что интересуется технологией дополненной реальности (AR) и что она является важной частью будущего Apple. Тим Кук также заявил, что в компании будут работать с новым президентом США Джо Байденом в том же ключе, что и с его предшественником Дональдом Трампом, фокусируясь не на конкретном политике, а на политическом курсе.

Тим Кук возглавил Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году. Господин Кук смог увеличить капитализацию Apple с $350 млрд до $2 трлн. В 2020 году Тиму Куку исполнилось 60 лет. (kommersant.ru)