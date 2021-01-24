В Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за COVID-19

«Мы все собрались сегодня здесь чтобы опротестовать абсурдные ограничения, которым нет конца. Вместе с нами также находятся представители туристических организаций. Люди остались без работы, если руководство не удовлетворит наши требования, акции будут проходить ежедневно», — заявил участник акции.