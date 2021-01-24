В Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за COVID-19

Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и рядовые граждане провели перед зданием администрации правительства в Тбилиси акцию с требованием снятия ограничений, введённых властями из-за коронавируса.

«Мы все собрались сегодня здесь чтобы опротестовать абсурдные ограничения, которым нет конца. Вместе с нами также находятся представители туристических организаций. Люди остались без работы, если руководство не удовлетворит наши требования, акции будут проходить ежедневно», — заявил участник акции.

Протестующие требуют открытия всех границ как можно скорее, отмены так называемого комендантского часа, возобновления работы общественного транспорта в крупных городах, открытия школ и детских садов по всей стране.(РИА Новости)
| 2021-01-24T20:17:28+04:00 24 января 2021, 21:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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