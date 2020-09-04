В Тарифном совете заявили, что не обсуждали вопрос о ценах за проезд в общественном транспорте

В некоторых средствах массовой информации распространяется информация о повышении тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте на внутригородских автобусных маршрутах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Тарифного (ценового) совета.

В сообщении также говорится, что в Совет не поступало обращений в связи с повышением тарифов на услуги пассажироперевозок в городском общественном транспорте, в настоящее время не обсуждается вопрос тарифного регулирования в этой сфере.

Напомним, что согласно решению Тарифного (ценового) совета от 30.07.2018 года, тариф на услуги внутригородского пассажирского транспорта утвержден в размере 30 гяпиков за одну поездку, а на услуги пригородного и междугородного пассажирского транспорта — в зависимости от расстояния.