Несмотря на прогнозы международных структур и местных профильных ведомств о снижении в этом году инфляции до однозначного уровня, ценовые реалии пока еще держатся на достаточно высокой планке. Госкомстат анонсирует двузначную инфляцию за три квартала нынешнего года – индекс потребительских цен за январь сентябрь понизился до 11%.

По подсчетам Госкомстата, цены на еду растут быстрее. За январь-сентябрь этого года среднегодовой рост цен на продовольствие (с учетом цен на алкоголь и сигареты) составил 12,4%, на непродовольственные товары – 10,1%, платные услуги населению – 9,6%. При этом в сентябре годовой уровень инфляции (отношение показателя сентября 2023 года к сентябрю 2022 года) не превысил 5,1%.

Международные структуры и местные ведомства прогнозируют однозначную инфляцию по итогам года. Центробанк, например, ожидает годовую (12-тимесячную) инфляцию в пределах 6%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов в интервью государственному телеканалу AzTV. По его словам, основная цель Центробанка — управлять инфляцией: «Основываясь сегодня на августовские показатели, годовая инфляция составляет 8%. Согласно нашим прогнозам, по итогам года инфляция будет в пределах 6%».

Однозначной инфляции к концу этого года ожидают и в правительстве. Премьер-министр Али Асадов заявил на расширенном заседании Кабинета министров, что индекс потребительских цен опустится к концу года до однозначной цифры. И достижение этой цели является одной из основных задач, поставленных главой государства перед правительством.

Как именно борется наше правительство с мировым инфляционным поветрием? На пике повышения цен с 2020 года заявлялись различные правительственные антиинфляционные программы. О степени их эффективности история умалчивает. Говоря об инфляции, наши госчиновники то и дело ссылались на привносимую природу цен. По словам главы правительства, особенно сильно на пике глобального восхождения цен у нас дорожало продовольствие. По причине дорогого импорта расценки на продукты питания оказали серьезное влияние на внутреннюю продовольственную инфляцию, а годовой индекс цен на привозные продукты вырос на 22%. Одной из главных причин прошлогоднего повышения цен в правительстве считают и чрезвычайно сильный разгул инфляции у наших торговых партнеров — России и Турции.

Сейчас инфляция в мире пошла на спад, поэтому летом в Азербайджане фиксировали дефляцию, динамика цен постепенно снижается, но глобальные ценовые тренды неустойчивы. В своем отчете Regional Economic Outlook Всемирный банк сообщает, что показатель инфляции в Азербайджане в этом году ожидается на уровне 9%, а в 2024 году — 5,8%. Инфляция в Азербайджане в 2025 году прогнозируется на уровне 5,2%. Это на 0,2 процентных пункта меньше предыдущего прогноза. Однако риски повышения цен возрастают по мере того, как повышается стоимость энергоносителей на мировых рынках. По мнению экономиста Василия Колташова, понижение инфляции в наших странах является следствием падения экономической активности в мире и удешевления глобальных товарных рынков. Мировые финансовые институты, в том числе аналитики Всемирного экономического форума ожидают рецессию, а это ничто иное, как снижение ВВП.

Тем временем политика нефтяного альянса на сокращение добычи подстегивает стоимость нефти, а дорогое топливо главный козырь высоких цен на товары и услуги в мире. В нашу зависящую от импорта продукции первой необходимости страну инфляция заносится вместе с заморской продукцией. По отчету правительства перед парламентом, в 2022 году инфляция в Азербайджане составила 13,9 процента. Особенно на продовольственную инфляцию повлияли цены импортированных товаров. Годовой индекс цен импортированных продовольственных товаров был на уровне выше 22 процентов.

Кроме объективных причинно-следственных обстоятельств повышения отечественные экономисты указывают и на субъективные факторы — конкурентная среда в стране сжимается, привилегированный крупный бизнес монополизирует импорт, особенно ввоз продовольствия. На этом фоне цены в стране сильно завышены и значительно отличаются от тех, что можно увидеть у торговых партнеров, отмечает в беседе с # экономист Назим Бадамбейли.