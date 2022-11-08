Украинское государственное предприятие «Антонов» строит замену транспортному реактивному самолету сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия», который был уничтожен в ангаре 25 февраля 2022 года в Гостомеле Киевской области в ходе боевых действий после вторжения России. «Работы над новой машиной ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и деталями разбомбленного самолета», — сообщил немецкой газете Bild генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов.

По его словам, второй экземпляр «Мрии», так и не достроенный в свое время, готов на 30 процентов. Стоимость проекта оценивается в 500 млн евро. Деньги будут собирать в том числе в международном аэропорту «Лейпциг-Халле», где сейчас временно базируется авиакомпания «Антонов» и куда часто летала первая «Мрия». (DW)