Власти тайской провинции Трат озаботились судьбой дерева, растущего на острове Ко Кай Хуа Ро неподалеку от восточного побережья Таиланда.

За последние несколько месяцев ксилокампус, целиком занимающий островок шириной в несколько метров, стал популярен у посетителей из-за своего сходства с деревом из любимого тайцами комикса. Из-за того, что туристы приезжают сюда фотографироваться группами, растение, которое выдерживает лишь пятерых посетителей за раз, начало погибать.

Инспекция показала, что из-за любителей селфи, карабкающимся на дерево, у него уже обломаны многие ветви, а массивный корень, которым оно укрепилось в скале, изрядно истоптан и смят. Дерево выглядит гораздо более согнувшимся, чем несколько лет назад, когда оно еще не обрело популярность в соцсетях.

Местные власти разрабатывают меры, которые предотвратят гибель растения от рук и ног туристов, — в частности, ограничение числа посетителей и запрет на посещение острова в определенные сезоны. Кроме того, отделение Агентства по туризму Таиланда в Трате опубликовало пост в соцсетях, в котором осудило любителей селфи на дереве и призвало защитить растение.