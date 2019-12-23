В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах

Более 70 сетевых магазинов Таиланда, включая гипермаркеты Central, The Mall, TESCO Lotus, Big C, с 1 января 2020 года прекратят выдачу покупателям пластиковых пакетов для упаковки купленных товаров, сообщает в понедельник интернет-портал Thaiger.
Перед магазинами, состоящими в Ассоциации розничной торговли Таиланда, стоит задача сократить использование пластика в торговле минимум на 30% в течение 2020 года, говорится в сообщении.
Таким образом Ассоциация собирается внести свой вклад в общенациональную программу уменьшения количества пластикового мусора. Только гипермаркеты и местные магазины продуктов в Таиланде используют ежегодно до 13,5 миллиарда пластиковых пакетов. При этом основным «поставщиком» пластикового мусора остаются рынки и ярмарки, использующие ежегодно до 18 миллиардов пластиковых пакетов, сообщает портал.
По данным ассоциации, только в одном Бангкоке в день используется более 80 миллионов пластиковых пакетов.(РИА Новости)
| 2019-12-23T15:29:01+00:00 23 декабря 2019, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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