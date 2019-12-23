В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах

Таким образом Ассоциация собирается внести свой вклад в общенациональную программу уменьшения количества пластикового мусора. Только гипермаркеты и местные магазины продуктов в Таиланде используют ежегодно до 13,5 миллиарда пластиковых пакетов. При этом основным «поставщиком» пластикового мусора остаются рынки и ярмарки, использующие ежегодно до 18 миллиардов пластиковых пакетов, сообщает портал.