В Таджикистане запустили проект по стабилизации границы с Афганистаном

«Проект стоимостью в 3,3 миллиона евро будет реализован в течение 18 месяцев», -сказала она.

По словам Шоинбековой, проект направлен на повышение профессионального потенциала пограничных служб Таджикистана и Афганистана для более эффективного противодействия незаконной деятельности в приграничных районах.

«Также проект будет способствовать наращиванию потенциала комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) в реагировании на стихийные бедствия в приграничных регионах», — добавила Шоинбекова.

Она отметила, что бенефициары из комитета и пограничных служб будут проходить практическое обучение по оперативному планированию и поддержке полевых операций.