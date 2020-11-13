В связи с террористами PKK-PYD-YPG, воевавшими в Карабахе, возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в рамках этих мер Генеральной прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными против Азербайджанской Республики членами террористической организации PKK-PYD-YPG, проживающими в разных частях Республики Ирак, а также гражданином Ливанской Республики по имени Варткес и другими.

В ходе расследования было установлено, что группа лиц, относящихся к террористической организации PKK-PYD-YPG, проживающих в разных частях Республики Ирак, Ливана и Сирии, по призыву Аслана Мурада Вартаняна, Бесе Хозата и других и под руководством Ливана Карадага, Хемарана Кервачяна и Сарвата Багопши в марте-апреле 2016-го года, а гражданин Ливанской Республики по имени Варткес в октябре 2020-го года вступив в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По фактам генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по обоим уголовным делам.