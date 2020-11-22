В связи с пытками азербайджанских солдат Омбудсмен обратилась в ООН

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева 12 ноября 2020 года направила обращения в соответствующие международные организации в связи с грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права, пыток и унизительного поведения по отношению к азербайджанским солдатам, попавшим в плен в результате повторной военной агрессии Армении против Азербайджана с сентября нынешнего года и по другим фактам.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в обращении указаны факты нечеловеческого обращения вооруженных сил Армении с азербайджанскими пленными и содержится требование к международным организациям провести соответствующее расследование, положить конец этому, вернуть военнопленных Азербайджану в соответствии с международными нормами, предпринять необходимые шаги для привлечения к международной юридической ответственности военно-политического руководства Армении, грубо нарушающего права и свободы человека, за совершение действий, считающихся военными преступлениями.

Следует отметить, что вопрос, связанный с азербайджанскими солдатами Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым, которых взяли в плен армянские военнослужащие, с первых же дней находится в центре внимания Омбудсмена и в связи с этим уже подготовлено повторное обращение в Международный комитет Красного креста (МККК) и ООН.