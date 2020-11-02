В связи с публикацией главы пресс-службы ФК «Карабах» клуб выступил с заявлением

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» выступил с заявлением в связи с недавними публикациями главы пресс-службы клубы Нурлана Ибрагимова на своей странице в Facebook, передает azerisport.com.

«Глава пресс-службы нашего клуба Нурлан Ибрагимов, просматривая новости в связи с обстрелами мирного населения азербайджанских городов Гянджа и Барда со стороны Армении, в результате которых погибли также женщины и дети, и кадры с места событий в социальных сетях, пережил психологическую травму. В тот момент он поддался захлестнувшим его эмоциям и опубликовал на своей странице в Facebook пост в отношении народа страны-агрессора, используя выражения, которые противоречат принципам нашего государства и ФК «Карабах».

Мы заявляем, что Нурлан Ибрагимов, который в тот момент поддался эмоциям из-за зверств врага и написал этот пост, а в дальнейшем удалил его, признав свою неправоту, не отражает позиции ФК «Карабах» и не поддерживается клубом.

В связи с этим поступком Ибрагимова, согласно азербайджанскому законодательству, правоохранительными органами в его отношении было возбуждено административное дело по стать 388-1.1.1 Кодекса об Административных нарушениях и направлено в суд. В суде в отношении Ибрагимова было принято соответствующее наказание.

Помимо этого, согласно внутреннему дисциплинарному кодексу ФК «Карабах» действие Нурлана Ибрагимова будет обсуждено Дисциплинарной комиссией и к нему будет применено административное наказание.

ФК «Карабах» вновь заявляет, что в столь чувствительный период сотрудники клуба должны держаться в стороне от подобных публикаций, придерживаться принципов гуманизма и полностью следовать законам государства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.