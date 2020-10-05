В связи с преступлениями Армении против Азербайджана возбуждены 19 уголовных дел

В результате обстрела Арменией мирного населения и гражданских объектов и инфраструктуры Азербайджана с 27 сентября и по сегодняшний день погибли 24, ранено 121 гражданское лицо, разрушено более 300 домов, гражданских объектов и инфраструктура.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.
По ее словам, в связи с преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана, возбуждены 19 уголовных дел.
Она добавила, что расследования по уголовным делам продолжаются.