В связи с преступлениями Армении против Азербайджана возбуждены 19 уголовных дел

В результате обстрела Арменией мирного населения и гражданских объектов и инфраструктуры Азербайджана с 27 сентября и по сегодняшний день погибли 24, ранено 121 гражданское лицо, разрушено более 300 домов, гражданских объектов и инфраструктура.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

По ее словам, в связи с преступлениями, совершенными Арменией против Азербайджана, возбуждены 19 уголовных дел.

Она добавила, что расследования по уголовным делам продолжаются.