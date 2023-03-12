В связи с гибелью военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Назарзаде Нихада Натиг оглу в результате выстрела из огнестрельного оружия сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и в качестве вещественных доказательств изъяты тело, предметы, имеющие значение для дела, получены объяснительные и произведены иные действия.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.