В столице Пакистана Исламабаде 23 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Взорвался заминированный автомобиль, погиб как минимум один полицейский, отмечает канал.

«Четверо полицейских получили ранения в пятницу после того, как поступило сообщение о взрыве автомобиля в районе I-10 в Исламабаде», — сообщил телеканал.

Взрыв произошел после того, как полицейские остановили автомобиль для проверки, рассказали источники телеканала в полиции.

По данным телеканала Dawn, автомобиль взорвался рядом с клиникой.