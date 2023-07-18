Все действия, заявления, шаги армянских сепаратистов явно говорят о том, что по- хорошему с ними договориться нельзя. Мифическая идея создания армянского «государства» на азербайджанских землях настолько затуманила умы хаев, что тут нужно хирургическое вмешательство.

В сборище «блокадных» армян в Карабахском регионе, которые устанавливают палатки в Ханкенди, митингуют непонятно против чего, влился еще один элемент – Араик Арутюнян. Сам «президент арцаха» Араик Арутюнян решил поддержать «арцахский народ» и выступил с заявлением. Приведем некоторые отрывки очередного бредового заявления.

«Азербайджан никогда не желал вести с нами реальный диалог, поощряемый международной безнаказанностью, выбрав путь ужесточения репрессий и порабощения.

На протяжении всей блокады мы надеялись, что различные акторы международного сообщества предпримут шаги для снятия блокады, но слышали только добрые слова.

Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию и надвигающуюся гуманитарную катастрофу и катастрофу в области безопасности, я прибегнул к крайней мере, то есть с этого момента присоединиться к сидячей забастовке, начатой многими гражданами на площади Возрождения Степанакерта».

Давайте разберем по полочкам слова Араика.

Начнем с того, что в мифическую блокаду «ленинградцев армянского пошиба» не верят даже в самой Армении. Многочисленные видеокадры беспрепятственного прохода через ППП «Лачин» армян из Карабаха в Армению и в обратном направлении разбивают в пух и прах больную фантазию Арутюняна.

Далее. О какой гуманитарной катастрофе идет речь, если социальные сети полны фотографий карабахских армян с вечеринок и дискотек? Столы ломятся. То есть, голода нет, разве что интеллектуального.

Но больше всего меня «напугала» крайняя мера Араика – сидячая забастовка. Советуем Арутюняну особо себя не утруждать: сесть он всегда успеет. Тем более, что в Шувяланской тюрьме ему уготована отдельная камера.

Но если вы думаете, что глупость Арутюняна на этом завершается, то вы ошибаетесь. Итак, десерт.

«Если положение народа Арцаха не вернется в более-менее стабильное и нормальное состояние при международном вмешательстве в ближайшую неделю, то после этого мы прибегнем к более жестким действиям как в Арцахе, так и за его пределами. Момент судьбоносный».

Мне действительно стало очень интересно: более жесткие действия – это что? Побьете мировой рекорд по бегу 2020 года или жестко сдадитесь?

Баку не раз предлагал армянской общине Карабахского региона Азербайджана диалог. Не получилось. Заартачившиеся армяне все еще не понимают, что новую геополитику в регионе создает Азербайджан.

И, чтобы, сепаратисты до конца поняли, что никаких шуток не будет, приведу фразу Жеглова из известного фильма: «А если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды я имею указание руководства, живыми вас не брать. Ну как, устраивает тебя такой вариант?».