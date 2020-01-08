В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле завершились, продлившись немногим более полутора часов.
Встреча лидеров началась около 13.30 по местному времени и завершилась чуть позже 15.00. Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме.
Сообщалось, что президенты РФ и Турции намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в ближневосточном регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.(РИА Новости)
| 2020-01-08T16:17:37+00:00 8 января 2020, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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