В Стамбуле запретили встречать туристов с табличками

Управляющая компания аэропорта Стамбула запретила туроператорам и агентствам встречать гостей в непосредственной близости к выходу из зоны таможенного контроля. Согласно новым правилам, теперь там нельзя находиться и держать баннеры с названием фирмы или фамилией туриста.

В компании считают это рекламой, за которую принимающей стороне придется заплатить штраф 320 турецких лир (48 евро), передает АТОР.

Согласно нововведению, находиться в зоне встреч разрешается лишь частным лицам — родным и близким прибывших путешественников.

Решение запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка, однако многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.