Президент США Дональд Трамп прибудет на место проведения саммита на Аляске первым и будет лично встречать президента России Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе. Такие детали протокола встречи в пятницу раскрыл губернатор штата Аляска Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.
«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент [Трамп] будет уже на взлетно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — сказал Данливи.
Он добавил, что все произойдет «довольно быстро».