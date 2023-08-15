В Стамбуле задержали «важного фигуранта» в деле об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. Об этом пишет турецкое издание Haber Turk.

По данным СМИ, департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал нового фигуранта в деле об убийстве российского дипломата. Это женщина, которая является супругой одного из причастных к убийству Карлова.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карта памяти.

В июне газета Sabah со ссылкой на документы суда писала, что радикалы, застрелив российского посла Карлова в 2016 году, намеревались разжечь войну между Москвой и Анкарой.

Посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки. В марте 2021 года суд в Анкаре вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла России. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был убит в перестрелке с правоохранителями. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, девять человек, которые проходили по делу, получили от 5 до 15 лет тюрьмы, еще несколько фигурантов находятся в розыске.