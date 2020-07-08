В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией

Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что при возникновении военного конфликта между Украиной и Россией НАТО не станет в него вмешиваться. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Он также добавил, что организация не планирует поддерживать в такой ситуации Киев, поскольку Украина не является членом НАТО.

Боджес также отметил, что вмешательства не будет происходить, поскольку некоторые страны, входящие в НАТО, не желают оказывать давления на Москву.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что страна готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией.