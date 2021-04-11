В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J

Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за случаев побочной реакции, ранее свою деятельность приостановили подобные учреждения в Северной Каролине и Колорадо.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBS.

По данным властей, у восьми человек в штате Джорджия были отмечены побочные реакции после применения вакцины Johnson & Johnson. Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более 10 человек. По данным телеканала, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

Представитель Johnson & Johnson заявлял, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.

Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 9 апреля были вакцинированы в полном объеме более 68 миллионов человек, что составляет 20,5% населения.