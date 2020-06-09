В США задержали главаря «Ку-Клукс-Клана» за наезд на протестующих

По данным телеканала, прокурор округа заявил, что сейчас ведется расследование в отношении 36-летнего Гарри Роджерса, ему предъявили обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении. Прокуратура сейчас оценивает возможность добавления обвинений в совершении преступления на почве ненависти.