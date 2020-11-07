В США за сутки выявили более 126 тыс. новых случаев COVID-19

Рекордные более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлены в США за сутки. Как передает РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 ноября, тогда в США сообщили о 121 888 случаях заражения за сутки.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 126 480 новых случаев заражения, скончались еще 1 146 пациентов с коронавирусом.

По информации университета, с начала эпидемии в США выявили 9 740 073 случаев заражения коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.