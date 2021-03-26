В США Tesla предписали восстановить сотрудника, уволенного за призывы вступить в профсоюз

Американский регулятор пришел к выводу, что компания Tesla должна восстановить в должности сотрудника, который был уволен после попыток привлечь своих коллег к вступлению в профсоюз. Кроме того, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, главе компании Илону Маску предписано удалить твит с угрозами в адрес уволенного сотрудника.

По данным агентства, в 2018 году руководство Tesla уволило Ричарда Ортиза, который выступал организатором кампании по присоединению сотрудников производителя электромобилей к профсоюзу работников автомобильной промышленности (United Auto Workers, UAW). Причиной увольнения стало то, что компания на тот момент придерживалась политики, согласно которой ее работники не должны были состоять в каких-либо профессиональных объединениях.

При этом Маск на своей странице в Twitter резко высказался по этому поводу, указав, что руководство Tesla предоставляет своим сотрудникам условия лучше тех, которых добивался бы профсоюз. Вступление же в профессиональные объединения, по словам Маска, может грозить сотрудникам «лишением права рассчитывать на владение акциями» производителя электрокаров. Уволенный сотрудник и представители UAW, выступающие на его стороне, сочли это высказывание прямой угрозой со стороны главы компании.