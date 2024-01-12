obostreniye na armyano-azerbaycanskoy qranitse

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, уволенного ранее в пятницу указом президента республики Ваагна Хачатуряна.

«Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении», — говорится в решении Пашиняна, распространенном пресс-службой правительства.

В соответствии с принятым в Армении в ноябре 2023 года новым законом, директоров СНБ и его заместителей назначает и освобождает премьер-министр Армении.

image

Автор: Редакция | Дата: 2024/01/12, 15:51 | Рубрика: Мир

Темы:

(Пока оценок нет)