Американские специалисты из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института (MIT) разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MIT.

Ученые создали прототип маски с небольшим съемным датчиком, который также можно вшить в лабораторный халат и другую одежду.

Датчик выдает результат примерно через полтора часа ношения маски. В целях конфиденциальности его можно включить так, чтобы показания не были видны окружающим людям.

В публикации говорится, что датчики этого типа начали разрабатывать несколько лет назад. До этого они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Однако он может быть настроен и на обнаружение других вирусов.(Газета.Ru)