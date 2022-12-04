Зимой на фронте, вероятно, наступит пауза во время которой и украинские, и российские военные будут готовиться к новому контрнаступлению, сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс. По ее словам, США скептически относится к возможностям России вести наступление.

«На самом деле у нас есть достаточный скептицизм относительно того, будут ли русские на самом деле готовы это сделать. Я думаю, что украинцы в этот период времени будут более успешны», — сказала она на ежегодном Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

К тому же Россия сейчас тратит боеприпасы быстрее, чем производит, добавила Хейнс. Российский военно-промышленный комплекс не способен самостоятельно производить оружие, которое активно используется армией. Именно это побудило Москву обратиться за военной помощью к другим странам, в том числе Северной Корее и Ирану.

О том, что Россия готовит новое наступление раньше писала «Новая газета. Европа» со ссылкой на российского военного, который находится в Гродно. По его словам, российское командование копит силы в Беларуси, чтобы, собрав достаточное количество войск, ударить по территории Украины и вдоль ее границ.

Хейнс также сказала, что, по ее мнению, президент России Владимир Путин был удивлен тем, что российские вооруженные силы не добились большего за время войны.

«Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину того, насколько они сложны», — сказала директор американской разведки. (moscowtimes.ru)