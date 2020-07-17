В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) обвинили в нападении и краже, после чего оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий.
При этом известно, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса.