В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) обвинили в нападении и краже, после чего оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий.

При этом известно, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса. Дэвид Култер, глава округа Окленд, в котором была осуждена Грейс, заявил, что разговаривал с судьей по ее делу. «Я полагаю, что оно требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции», — заявил он.(РИА Новости)