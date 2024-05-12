Американская компания Mayman Aerospace анонсировала новую линейку беспилотных летательных аппаратов Razor, специально разработанных для военных нужд. Эти дроны вертикального взлета и посадки (VTOL) оснащены реактивными двигателями и искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание New Atlas.

Разработчики Razor подчеркивают его уникальные характеристики: максимальная скорость достигает 800 км/ч, а компактное тело позволяет ему транспортировать полезную нагрузку до 450 кг на высоту 6000 метров. В роли полезной нагрузки могут выступать как медикаменты, так и ракеты класса воздух-земля Hellfire. Благодаря своим карданным реактивным турбинным двигателям с регулируемой тягой, Razor может взлетать и садиться в ограниченном пространстве размером три на три метра.

Новый продукт Mayman Aerospace также включает в себя программный комплекс Skyfield AI, который обеспечивает автономную навигацию, распознавание угроз и управление миссиями. Этот искусственный интеллект позволяет командирам одновременно контролировать до тысячи Razor, предоставляя данные и оценки угроз в режиме реального времени даже без GPS.