У Дональда Трампа не нашлось суммы в $454,2 млн которую суд Нью-Йорка обязал его выплатить по гражданскому иску о финансовом мошенничестве, и вместо этого, как сообщили его адвокаты, Трамп предложил лишь 100 млн.

Трамп хочет оспорить решение, принятое 16 февраля нью-йоркским судьей Артуром Энгороном, по которому экс-президенту, среди прочего, на три года запрещается занимать руководящие позиции в любой компании штата Нью-Йорк или брать займы в банках, зарегистрированных в этом штате.

Но чтобы подать апелляцию, необходимо внести залог в размере полной суммы, присужденной судом, в месячный срок. В противном случае прокуратура штата Нью-Йорк имеет право взыскать эти средства в любой момент.

Трамп должен либо изыскать необходимую сумму из собственных средств — он утверждает, что у него таких денег нет, — либо обратиться в одну из специализированных компаний, которые начисляют дополнительнй процент за свои услуги. К тому же их никто не обязывает принимать Трампа в качестве клиента, и в среду адвокаты экс-президента заявили суду, что найти подобного посредника им не удалось.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, по которому вынес решение судья Энгорон, Трампа и его семейный бизнес обвиняли в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий ссуды.

Судья не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло фактически положить конец его бизнес-империи. Однако он назначил Трампу штраф в $354,9 млн, и на прошлой неделе эта сумма с учетом набежавших процентов (по $112 тыс. каждый день) достигла уже $454,2 млн. (bbc.com)