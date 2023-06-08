Сегодня Украина начала долгожданное контрнаступление против России.

Как передает ТАСС, об этом ABC News сообщили официальные лица Украины.

Отмечено, что два источника, один из которых является близким к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтвердили начало активной фазы контрнаступления Украины.

Сообщается, что сегодня, в последние часы, распространена информация о том, что основные бои идут на юго-востоке страны, на юге города Запорожье.

Отмечено, что боевые действия на юго-восточном направлении становятся все более активными, в атаках со стороны Украины задействованы и современные танки «Leopard 2». Сегодня утром глава наемников «Вагнера» Евгений Пригожин также отметил, что то, что сейчас происходит на фронте, является сигналом начала наступления, и в дальнейшем украинцы активизируют свои усилия.

Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины же отрицает информацию американских СМИ. «На вопрос о сообщениях представитель Генштаба ВСУ сказал: «У нас нет такой информации», — пишет Reuters.