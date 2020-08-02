В США рассказали о «последнем подарке» Трампа Кремлю

Американский аналитик Ник Робертсон заявил, что решение о выводе трети войск США из Германии может быть «последним подарком» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кремлю. Об этом сообщает CNN.

По мнению эксперта, пребывание американских военнослужащих из Германии обеспечивало на протяжении трех поколений мир в Европе и воплощало «нерушимые обязательства между бывшими врагами».

Робертсон считает, что Трампу понадобилось несколько секунд, чтобы объявить о своем решении, однако чтобы «устранить ущерб, который он нанес военному альянсу», могут уйти годы.

Также аналитик отмечает, что «подарки» американского лидера геополитическим противникам США не прекращаются в течение всего президентства.